Palio senza alcol, dalle 10 alle 21 ne è vietata la vendita e non se ne può portare alla Morin

La Spezia - Domenica 1° agosto 2021 avrà luogo la manifestazione “Palio del Golfo”, che avrà inizio alle 17 e si protrarrà fino alle 20 circa.

A tal fine il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza per garantire la massima sicurezza a tutti i cittadini e il decoro cittadino. Dalle 10 alle 21 del 1° agosto 2021 e comunque fino al termine della manifestazione, nell’ambito territoriale così delimitato: viale Mazzini, via Persio, viale Italia, banchina Revel, passeggiata Morin, molo Italia, largo Fiorillo, via Campanella, via XXIV Maggio nel tratto tra via XX Settembre e via Campanella, è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità e la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro o di metallo. È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche nelle aree e negli spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale destinati a esercizio pubblico; i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nell’area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.



Infine l’ordinanza prevede che sia vietato, nello stesso arco temporale, di accedere all’area perimetrata di svolgimento della manifestazione “96° Palio del Golfo” in possesso di bevande alcoliche o bevande in contenitori di vetro e/o di metallo, di cui sono comunque vietati, all’interno dell’area medesima, la detenzione e il trasporto.