Paita ricorda Cavallini: "Con la battaglia sui diritti per i disabili è stato un precursore"

La Spezia - Riceviamo da Raffaella Paita e pubblichiamo: "Se ne è andato Pietro Cavallini, un uomo che conoscevo bene, stimavo profondamente e a cui volevo tanto bene. E’ stato un dirigente scolastico precursore di un’epoca, di una rivoluzione culturale che ha permesso alla Spezia di intervenire, tra le prime città in Italia, sui temi dei diritti delle persone disabili. Sessant’anni fa aveva iniziato un lungo lavoro per favorire la piena integrazione dei ragazzi disabili. Era partito in questa battaglia culturale dal circolo scolastico di Fossitermi divenuto il cuore di questo suo lungimirante pensiero e delle sue battaglie.

Dall'altra parte la sua vita politica spesa per il socialismo riformista e nelle battaglie per i diritti delle persone.

Non ha mai smesso di credere in questi valori, ha fondato la fattoria didattica del Carpanedo proprio per a promuovere la cultura della pedagogia sposata all'ambiente con uno sguardo lungo e assolutamente attuale.

Un uomo che ha vissuto in maniera appassionata e che oggi lascerà un grande vuoto per tutta la città. Alla famiglia voglio inviare le mie più sentite condoglianza".