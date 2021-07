Ottenne foto hard da una minorenne per ricattarla: condannato a 4 anni

Si era finto un cantante per sedurre la ragazza, una spezzina, che ha infine trovato la forza per dirlo ai genitori.

La Spezia - Sedotta dall'idea di aver attirato l'attenzione del suo cantante preferito attraverso i social, aveva iniziato una corrispondenza erotica. Foto in atteggiamenti provocanti erano state alla base del loro rapporto virtuale per almeno sei mesi tra il 2016 ed il 2017.

Solo che dall'altra parte non vi era un artista, ma un 49enne di Mazara del Vallo che aveva raccolto tutto quel materiale per poi ricattare la vittima del raggiro. Una ragazza spezzina, ai tempi neanche maggiorenne, che ha trovato poi la forza di raccontare tutto ai genitori.

Una vicenda che si è conclusa con l'arresto dell'uomo operato dai carabinieri della località siciliana. Violenza sessuale aggravata continuata e sostituzione di persona aggravata i capi d'accusa. Ottenute le foto compromettenti, l'adulto avrebbe minacciato di diffonderle se non avesse ottenuto ulteriore materiale erotico che poi veniva salvato sui propri dispositivi personali. L'indagine, partita dalla procura della Spezia, ha portato ad una condanna a 4 anni e due mesi di reclusione. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Castelvetrano.