La Spezia - Un ordigno da mortaio della Seconda guerra mondiale ritrovato in località Parodi è stato fatto brillare oggi. All'operazione hanno partecipato i soccorritori della Croce Rossa per l'assistenza sanitaria durante le attività di messa in sicurezza, il Corpo Militare della Croce Rossa della Spezia, il 32° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito e gli Artificieri della Polizia.