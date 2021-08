Operazione controesodo, sanzionato conducente. Colpa di... latticini e salumi

La Spezia - Nel primo fine settimana di “controesodo”, la Sezione Polizia Stradale della Spezia e la Sottosezione di Brugnato hanno intensificato la propria attività di controllo, sia sulla viabilità ordinaria che autostradale, comprendente anche le aree di servizio. L’attività complessiva ha coinvolto 34 autovetture e 24 mezzi pesanti, dei quali otto che trasportavano merci pericolose. In particolare gli agenti hanno elevato sanzioni per un importo di 2000 euro al conducente di un mezzo che trasportava latticini e salumi a temperatura non idonea e senza il rispetto delle condizioni igieniche previste.



Non sono mancati i rilievi per incidenti stradali: nella notte di sabato scorso, gli agenti di Brugnato hanno denunciato il conducente responsabile di un sinistro, uno spezzino 26enne, risultato avere un tasso alcolemico pari al triplo del valore massimo consentito, mentre domenica un altro conducente, un 56enne piemontese si era messo alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite previsto. Anche per costui è scattato il deferimento a piede libero con ritiro della patente per entrambi.