Omicidio a Reggio Emilia, verifiche su un uomo e una donna fermati alla Spezia

La Spezia - I carabinieri di Reggio Emilia stanno verificando la posizione di due persone, un uomo e una donna, controllate e portate in caserma alla Spezia, in relazione all'omicidio di Aniello Iazzetta, 51 anni, trovato morto in casa sua ieri pomeriggio, con il cranio fracassato. Lo riporta Ansa. Al momento non sono stati emessi provvedimenti, ma si stanno svolgendo accertamenti sui due, d'intesa con il pm titolare del fascicolo, Valentina Salvi. Le indagini sono del nucleo investigativo e della sezione operativa della Compagnia di Reggio Emilia. I due appartenevano alla rete di conoscenze della vittima. Si sta verificando un eventuale loro coinvolgimento nel delitto, commesso forse domenica sera. Le due persone sono state individuate oggi pomeriggio, all’altezza del Molo Ravano in Viale San Bartolomeo.