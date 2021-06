Omicidio a Reggio Emilia, convalidato l'arresto del 34enne fermato alla Spezia

La Spezia - E' stato convalidato l'arresto del 34enne ritenuto colpevole dell'uccisione di Aniello Iazzetta, 51 anni, trovato esanime nel suo appartamento di Via Stalingrado a Reggio Emilia con ampie ferite alla testa dovute a violente percosse.

La convalida è arrivata questa mattina quando il 34enne, slovacco e senza fissa dimora, si è presentato in aula alla Spezia e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Da qualche giorno l'uomo si trova nella casa circondariale di Villa Andreini, alla Spezia. Era stato fermato, assieme alla compagna, nella giornata di giovedì mentre cercavano di imbarcarsi per lasciare la Spezia. Tra gli oggetti personali sequestrati alla coppia anche uno zaino, in possesso della donna indagata poi per favoreggiamento, all'interno del quale era custodito un asciugamano sporco di sangue.

I carabinieri di Reggio Emilia nell'ambito delle indagini e il pm titolare dell'inchiesta hanno costruito il quadro della vicenda. La morte di Iazzetta risalirebbe ai giorni precedenti al ritrovamento del cadavere. Per gli inquirenti, l'assassino si sarebbe accanito sul 51enne a mani nude procurandogli delle ferite mortali al capo. Dopo la convalida di questa mattina gli atti sono stati trasmessi alla procura competente di Reggio Emilia.