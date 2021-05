Oltre 40mila 'richiamati' in Asl5

La Spezia - Sono 61 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.140 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.244 tamponi antigenici rapidi. Di questi 61 nuovi positivi, 8 sono residenti nello Spezzino. Nella nostra provincia gli attuali positivi sono 473, 13 in meno rispetto a ieri; 3.146 i liguri Covid-19 positivi sul territorio regionale, anche qui in calo (-40). Scendono anche i ricoverati positivi al coronavirus: 224 (-9), di cui 40 in terapia intensiva, nell'intera Liguria; 28 (-2), di cui 6 in terapia intensiva, al San Bartolomeo di Sarzana, mentre il Sant'Andrea resta 'pulito'. Sono poi 98 i guariti di giornata (quasi 95mila in Liguria da inizio pandemia), 1.583 (-111) i liguri in isolamento domiciliare, 2.345 (-161) quelli in sorveglianza attiva, di cui 646 (-21) in Asl5. Tre i decessi di pazienti Covid-19 positivi che purtroppo si aggiungono al triste registro della pandemia: si tratta di due uomini (di 65 e 78 anni) e di una donna di 87 mancati negli ospedali di Genova e provincia tra il 20 e il 23 maggio. I deceduti con positività al virus in Liguria diventano così 4.308, di cui 461 mancati negli ospedali spezzini. Questi i dati del bollettino Covid-19 odierno di Regione Liguria.



Vaccinazione



Oltre 9.500 i vaccini somministrati in Liguria nelle ultime 24 ore, di cui poco meno di 1.200 in Asl5. Verso quota 867mila le dosi inoculate in regione dall'inizio della campagna vaccinale, più di 111mila delle quali nello Spezzino, dove le seconde dosi hanno superato quota 40mila (35.527 Comirnaty/Moderna e 527 Astrazeneca/Johnson). Sono quindi, precisamente 40.054 gli spezzini che hanno concluso il ciclo vaccinale. E oltre 301mila, complessivamente, i liguri che hanno fatto prima dose e 'richiamo'.