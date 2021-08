Oltre 250mila dosi somministrate in Asl5, stabili i numeri dei ricoveri

La Spezia - Sono 143 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria (di cui 27 residenti nello Spezzino), a fronte di 3179 tamponi molecolari e 5624 test antigenici rapidi. 88 i guariti di giornata sul territorio regionale (superata quota 99mila da inizio pandemia), 2.842 i positivi totali in Liguria, in crescita rispetto ai 2.788 del bollettino di ieri; dei positivi totali, 468 (+5) sono nello Spezzino. E sono 59 (+4) gli ospedalizzati a livello regionali, di cui 15 in terapia intensiva. Sempre 6 ricoverati (di cui uno in terapia intensiva) in Asl5, tutti al Sant'Andrea, mentre il San Bartolomeo permane 'Covid free'. Si registra poi, purtroppo, un nuovo decesso di un paziente Covid positivo: si tratta di un 77enne mancato il 5 agosto al San Martino di Genova. Sono 4.367 le vittime totali registrare in Liguria da inizio pandemia, di cui 472 venute a mancare negli ospedali spezzini.

Intanto prosegue la campagna vaccinale: a un passo il milione e 800mila dosi somministrate sul territorio regionale. Superate le 251mila somministrazioni in Asl5, dove oltre 109mila persone hanno ricevuto prima e seconda dose.