Oggi giorno bello ma da domani piogge per giorni

La Spezia - La settimana parte da cieli promettenti: è lunedì in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso ma non durerà oltre la giornata visto che domani sarà la prima di una serie di giornate perturbate con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.7°C, la minima di 14.9°C, lo zero termico si attesterà a 3476m ma nei giorni prossimi, con le precipitazioni, le massime scenderanno in modo signifcativo. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.