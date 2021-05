Occhi aperti sulle colline, la Polizia setaccia anche gli angoli meno frequentati

La Spezia - Controlli straordinari del territorio per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei diversi quartieri cittadini, e dei reati contro il patrimonio, furti in genere e furti in abitazione. Il servizio, diretto dal Commissario Capo Jaci ed effettuato nel pomeriggio di ieri, ha visto impiegato personale delle Volanti con il concorso di 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e di un'unità cinofila antidroga proveniente dalla Questura di Genova. Sono stati svolti reiterati pattugliamenti nelle aree residenziali delle zone collinari dal quartiere Pegazzano, a La Foce, La Chiappa, via Parodi e zone limitrofe, con finalità di prevenzione di furti in appartamento, nonché controlli ai giardini pubblici, piazza Garibaldi e, in ultimo, alle Scalinate San Giorgio e Ettore Spora, ove sono stati segnalati episodi di schiamazzi e consumo di sostanza stupefacente e alcolici. Gli equipaggi hanno svolto un servizio congiunto a metà pomeriggio con posto di controllo in via Fieschi, per monitorare i transiti veicolari in ingresso e uscita dal capoluogo. Nel corso dei servizi svolti al Quartiere Umbertino, in piazza Brin, veniva controllato un cittadino senegalese di 21 anni regolarmente soggiornante, su cui pendeva un rintraccio, che veniva accompagnato in ufficio per il più a praticarsi. I controlli effettuali ad alcuni pubblici esercizi del centro non hanno fatto rilevare irregolarità. Gli equipaggi impiegati hanno provveduto ad identificare 51 persone, tra cui 26 cittadini stranieri, delle quali 19 con precedenti penali o di polizia, la cui posizione è in trattazione.