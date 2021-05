La Spezia - Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, con aumento della nuvolosità nel corso della notte, in preparazione di un sabato plumbeo.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso.