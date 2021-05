Nuvole e sole, anche oggi. Sereno più stabile nel pomeriggio

La Spezia - Nuvoloni al mattino mentre il sole torna a splendere nel pomeriggio. Sono le previsioni del meteo di oggi che allontanano le nubi e le piogge della notte appena trascorsa e lasciano spazio ad ampie schiarite. Già in mattinata su gran parte della regione tempo soleggiato che si mantiene nel pomeriggio, disturbato da locali addensamenti e attività cumuliforme, anche associata a rovesci o temporali .

L'umidità sarà su valori medio-alti mentre i venti soffieranno in mattinata in prevalenza da Ovest, Sud-Ovest moderati con locali rinforzi, rotazione ciclonica nel pomeriggio. In mattinata il mare sarà molto mosso sul Centro-Ponente, localmente agitato a Levante; molto mosso nel pomeriggio. Le termperature oscilleranno tra una minima di 14° e una massima di 21 °.