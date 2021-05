Nuvole al mattino, nel pomeriggio torna il sole

La Spezia - La costa si sveglia con un po' di nuvile ma nel pomeriggio il cielo dovrebbe liberarsi e lasciare spazio al sole. Nel resto della regione in mattinata si potrebbe presentare nuvolosità variabile per transito di velature e addensamenti di nubi basse, specie sul Centro-Ponente. Come detto il pomeriggio sarà in prevalenza soleggiato con formazione di nubi cumuliformi sui rilievi, possibili brevi rovesci o temporali più probabili su Alpi e Appennino di Levante.

L'umidità sarà su valori medi, il mare sarà poco mosso. I venti soffieranno deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica, locali regimi di brezza. Le temperature oscilleranno tra una minima di 12 e una massima di 21 gradi.