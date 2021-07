Nuvole al mattino e schiarite al pomeriggio, temperature in rialzo

La Spezia - Qualche nuvola sporcherà, soprattutto in mattinata, questa giornata tipicamente estiva segnata anche da disagi dovuti al caldo, come segnalato dalla Protezione civile. La novlosità sarà irragolare con addensamenti di nubi basse sulla costa specie in mattinata e passaggi di nubi medio-alte a tratti consistenti. Il 'pomeriggio invece lascerà spazio ad ampie schiarite. L'umidità sarà su valori medi e il mare sarà poco mosso, in aumento a mosso in serata a Levante e su Imperiese. I venti soffieranno moderati orientali sulla costa, meridionali sui rilievi con locali rinforzi. Si segnano temperature in aumento per le massime specie su Centro-Levante.