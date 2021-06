Nuova telecamera in Via Milano. I residenti: "Quello un punto critico"

La Spezia - "Siamo soddisfatti dell'installazione, avvenuta in questi ultimi giorni, di una nuova telecamera all'incrocio fra Corso Cavour e via Milano, che è un altro risultato ottenuto dal Comitato Quartiere Umberto I, in questi anni di impegno per la sicurezza e il decoro del nostro Quartiere". Così in una nota il presidente Jacopo Schiffini, a nome del Comitato Quartiere Umberto I. "Il controllo mediante videosorveglianza di questo specifico sito è una richiesta che abbiamo fatto da tempo alle istituzioni alle quali abbiamo posto in evidenza come questo luogo fosse divenuto uno dei punti più critici e malfrequentati di tutta la zona, sede di risse notturne, spaccio, comportamenti incivili e, non ultimo, assembramenti in barba alle norme anti Covid".

La questione è stata oggetto di ripetute segnalazioni, che nel tempo hanno trovato riscontro in progressive operazioni di polizia in loco da parte della forza pubblica. "La gravità della situazione ci aveva indotto a suggerire l'installazione di una videocamera ad hoc fra gli interventi da mettere in atto oltre all’incremento dell’illuminazione pubblica.

Siamo soddisfatti che questa nostra richiesta sia stata realizzata. Siamo certi che il nuovo dispositivo darà un aiuto all'operato delle Forze dell'ordine, con le quali il nostro Comitato è in contatto pressoché quotidianamente e che nell'occasione ringraziamo per il lavoro svolto nel nostro quartiere".