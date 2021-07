Numeri spezzini stabili, superato il milione e mezzo di dosi in Liguria

La Spezia - Sono 54 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria (8 dei quali residenti nello Spezzino), a fronte di 2838 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2562 tamponi antigenici rapidi. A livello regionale sono poi 30 i guariti di giornata (quasi 98mila da inizio pandemia). Crescono gli attuali positivi su tutto il territorio regionale, che sono 1.481 (+23), stabile il numero relativo alla Spezia e provincia (246, un caso in più rispetto al bollettino di ieri). Sono quindi 13 (+1) i ricoverati Covid-19 positivi in tutta la Liguria, di cui 5 in terapia intensiva; permangono 'Covid free' gli ospedali spezzini, che confermano lo zero alla casella ricoveri di pazienti con coronavirus. Diventano poi 4.355 i decessi di persone con il Covid-19 in Liguria, complice la scomparsa di una donna di 87 anni ricoverata al Galleria; 471, numero invariato, le vittime registrare nello Spezzino da inizio pandemia.

Intanto prosegue la campagna vaccinale ligure: superato il milione e mezzo di dosi somministrate; 575mila i richiamati in tutta la regione, di cui 75mila in Asl5.