Nove nuovi positivi in Liguria, nessun ricoverato negli ospedali spezzini

La Spezia - Sono 9 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.732 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 645 tamponi antigenici rapidi. Tre appartengono all'Asl1 di Imperia, 4 sono afferenti l'Asl3 genovese, nessuno a Savona, uno invece è circoscritto all'area sanitaria spezzina oltre ad una persone non riconducibile alla residenza in Liguria. Le buone notizie arrivano dagli ospedali visto che rimangono allettati 12 pazienti positivi al Covid con sei terapie intensive: rispetto a ventiquattro ore fa sono 4 in meno. Completamenti svuotati dai casi sia l'ospedale Sant'Andrea che il San Bartolomeo di Sarzana.



E così attualmente nella provincia di Savona si contano 140 positività, ad Imperia si fermano a 67, a Genova sono 813 mentre alla Spezia si attestano a quota 224. Ai 1.380 complessivi vanno aggiunti 46 individui residente fuori dai confini regionali e 90 in attesa di verifica. Nessun decesso anche nella giornata appena trascorsa, mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono così suddivisi: 17 in Asl1, 29 in Asl2, 93 in Asl3, 36 in Asl4, 39 in Asl5. Per quel che concerne i vaccini alle 16 odierne si contano 1.675.662 sieri consegnati (fonte governativa) e 1.457.671 somministrati con una percentuale dell'87%.