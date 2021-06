Notte di danneggiamenti, 21enni denunciati

La Spezia - Brutta sorpresa per i titolari di alcune attività commerciali del centro storico che questa mattina, all’apertura, si sono trovati davanti fioriere rovesciate, vasi rotti, piante divelte ecc. a seguito di un raid vandalico.

Alcuni di loro si sono rivolti al Comando della Polizia Locale nella mattinata di oggi, così gli Agenti hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili dei fatti. Grazie all’esame delle registrazioni effettuate dalle telecamere di video sorveglianza del Comune della Spezia e di quelle presenti in alcune delle attività danneggiate, si riusciva a ricostruire la dinamica dei fatti, avvenuti questa notte alle 2.20 circa e, a tempo record, si risaliva all’identità degli autori, due giovani di 21 anni che insieme ad un gruppo di ragazzi, risultati estranei ai fatti, sono rimasti immortalati mentre compivano i danneggiamenti.

Questo pomeriggio sono stati convocati presso il Comando di viale Amendola per rispondere di quanto accaduto e, a seguito della redazione degli atti di rito, denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 635 C.P. (danneggiamento aggravato in quanto beni esposti alla pubblica fede).

Le vittime del raid vandalico potranno costituirsi parte civile nel processo penale che sarà instaurato a carico dei giovani, al fine del risarcimento dei danni patiti.