Notte agitata tra i giardini e Via Diaz: due ragazzi finiscono in ospedale

Era da poco passata l'una quando sono arrivate Polizia locale e Polizia di Stato per una presunta aggressione, Mentre l'intervento era in corso è spuntato un altro ragazzo sanguinante. Le loro condizioni non sono preoccupanti.

La Spezia - Due ragazzi in ospedale: uno per essere stato percosso e un altro per una presunta ferita con un'arma da taglio. E' il bilancio di quanto avvenuto questa notte, ai giardini pubblici, con un maxi dispiegamento di forze dell'ordine.

Era l'una e venti quando le ambulanze, la Polizia locale e gli agenti della questura sono arrivati in zona Via Diaz a seguito di una segnalazione. La scena che si presentava era abbastanza particolare: un ragazzo adolescente era stato preso a pugni al volto e a un braccio e aveva cercato di difendersi. A quanto pare lui si trovava assieme ad una coetanea e sarebbero stati avvicinati da due ragazzi più grandi. Ne sarebbe nato un alterco finito nel peggiore dei modi: con le botte. Sul posto oltre alle forze dell'ordine sono arrivati anche i genitori del ragazzo rimasto ferito. Cosa abbia fatto scattare la scintilla è tutto da chiarire e sui fatti la Polizia locale ha già acquisito tutte le immagini del circuito di videosorveglianza, con il chiaro intento di ricostruire con esattezza quanto sia accaduto.



A rendere ancora più complessa la situazione è la presenza di un quinto ragazzo che avrebbe avvicinato gli operatori presenti sul posto mostrando una ferita presumibilmente provocata da un'arma da taglio. Resta da capire se quel segno sia legato al primo episodio, oppure se ci sono altre complesse dinamiche. In entrambi i casi dovranno fare luce le forze dell'ordine.

Le ambulanze della Pubblica assistenza della Spezia e della Croce rossa hanno provveduto a portare i ragazzi feriti in ospedale. Le loro condizioni di salute non desterebbero particolare preoccupazione.



I giardini pubblici della Spezia sono stati restaurati e potenziati nella videosorveglianza da poco, ma da tempo ormai, sono tornati ad essere molto frequentati dai ragazzi. Spesso tutta l'area è pattugliata, notte e giorno, con servizi antidroga.