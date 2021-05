Norme anti contagio non rispettate al centro benessere: scatta la multa

La Spezia - Controlli a raffica nei centri benessere alla Spezia. Sono iniziati il 5 maggio e proseguiti sino ai giorni scorsi i controlli al settore degli esercizi per la cura della persona in provincia, operati dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura della Spezia, unitamente al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl 5 spezzino.

“Il primo ciclo di verifiche ha interessato i centri estetici orientali, al fine di riscontrare il rispetto delle regole di polizia amministrativa e di polizia di sicurezza, con riguardo anche alla normativa anticontagio ed al rispetto dei protocolli igienico sanitari vigenti - si legge in una nota della questura -. Al momento, sono stati controllati 4 esercizi, in particolare in due centri non si evidenziavano irregolarità, uno è risultato inattivo, mentre presso un quarto, il 27 maggio, venivano riscontrate più violazioni delle disposizioni per il contenimento del contagio”.

“Più precisamente - si legge ancora nella nota -, all’interno dell’esercizio non era predisposta la dovuta cartellonistica volta a fornire informazioni alla clientela sulle misure di prevenzione sanitaria da adottare, in conformità alla normativa anti-Covid, compreso l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale e non si garantiva alla clientela la disponibilità del previsto gel disinfettante; assente anche il registro delle prenotazioni, indicante le generalità dei clienti ai fini del tracciamento sanitario, inosservanze per le quali veniva elevata sanzione che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3mila euro”.

“Il personale dell’ASL 5 spezzina, inoltre, rilevava carenze igienico sanitarie così da dover imporre immediate prescrizioni di adeguamento, con conseguente chiusura temporanea dell’esercizio, fino al ripristino delle condizioni igieniche conformi al tipo di attività svolta. All’atto del controllo non erano presenti clienti - conclude la nota -.

L’attività di verifica del settore proseguirà da parte degli operatori della Divisione, congiuntamente a personale dell’Asl 5 della Spezia, a tutela della sicurezza e della salute di lavoratori e clienti”.