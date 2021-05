Norme anti Covid non rispettate, scatta una chiusura in Piazza del Bastione

La Spezia - In centro storico scatta una chiusura per 5 giorni a carico di un esercizio pubblico che nei giorni scorsi era stato sorpreso a vendere alcolici a un minore. E' il provvedimento scattato ieri a seguito dell'intervento della Polizia municipale della Spezia in materia di rispetto delle misure anti Covid.

In una nota del comando di Via La Marmora si legge: "L’attenzione degli agenti si è soffermata su un pubblico esercizio presente in Piazza del Bastione, frequentato da numerosi ragazzi, già oggetto di sanzioni ed ove recentemente si era contestata al titolare la somministrazione di alcoolici a minorenni. In due tavoli erano stati fatti accomodare comitive costituite da 8 persone ciascuna in palese violazione all’attuale disposto normativo anti covid che ne consente al massimo di 4, se non conviventi, pertanto senza rispettare alcun distanziamento".

"Nel corso del controllo è emerso che il titolare era già stato sanzionato in passato per il mancato rispetto della normativa anti Covid e, nei giorni era stato sorpreso mentre venivano somministrate bevande alcooliche ad un minore - prosegue la nota -. Gli agenti hanno quindi elevato al titolare una sanzione di euro 400,00, ridotta ad euro 280 se pagata entro 5 giorni, disponendo anche, in considerazione della recidività, la chiusura dei locali per 5 giorni".

"Grazie anche alla campagna di sensibilizzazione ed informazioni intrapresa dagli agenti del Corpo di Polizia locale all’uscita di ogni nuovo Dpcm - conclude la nota -, nel corso degli ulteriori controlli ad un’altra decina di pubblici esercizi, espletati nel pomeriggio, non sono emerse altre criticità".