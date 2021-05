Non ricordava il proprio nome, i carabinieri rintracciano il figlio

La Spezia - Ieri, nel primo pomeriggio, una donna, è entrata in un ristorante del centro in evidente difficoltà stato confusionale. La titolare ha provato a chiederle il nome e dove abitasse ma siccome la donna non riusciva a ricordarlo, ha chiamato il 112 segnalando quel che stava accadendo.

Sul posto è così arrivata una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia della Spezia, che si è presa cura dell’anziana, che, con calma e pazienza, hanno aiutato la donna ultraottantenne a ricordare il proprio nome e da lì, tramite la centrale operativa, interrogando le banche dati e l’anagrafe, sono risaliti all’indirizzo di residenza e poi hanno rintracciato i familiari, recuperando il numero di telefono del figlio che, informato di quanto stava accadendo, si è subito precipitato sul posto per riaccompagnare a casa la madre, ringraziando la titolare del ristorante e i militari per l’aiuto fornito.