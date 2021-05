Niente mascherina, niente registratore di cassa e una dipendente non dichiarata

La Spezia - Gli agenti gli hanno chiesto di indossare correttamente la mascherina più di una volta. All'ennesimo avviso ignorato, un commerciante del mercatino del venerdì si è guadagnato una sanzione che si è trasformata in qualcosa di più serio. E' successo ieri per l'appuntamento settimanale con i banchi in viale Garibaldi e presso i Giardini Pubblici. Come sempre la Polizia Locale spezzina ha presidiato la manifestazione, non solo per controllare il rispetto della normativa anticovid, ma anche per assicurare i controlli di polizia amministrativa e commerciale.

E' così che, intorno alle 11, una pattuglia è intervenuta presso un banco di abbigliamento in viale Garibaldi dove un 60enne spezzino, nonostante fosse già stato diffidato nel corso della mattinata ad indossare la mascherina, continuava a servire i clienti senza protezioni. Gli agenti hanno proceduto alla multa da 400 euro prevista dalla legge, pagabile in forma ridotta per l’importo di 280 euro entro cinque giorni.

I problemi per il gestore del banco erano appena iniziati: nel corso dell’ispezione successiva, gli agenti hanno accertato che non era presente il registratore di cassa e che la vendita procedeva senza alcuna emissione degli scontrini fiscali. Una donna, addetta alle vendite presso lo stesso banco, è risultata non registrata dal titolare dell’attività come propria dipendente. A quel punto è stata coinvolta una pattuglia di militari della Guardia di Finanza, a cui spettano ora gli approfondimenti fiscali e previdenziali di competenza.