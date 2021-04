Nello Spezzino 76 positivi nelle ultime 24 ore, salgono i posti letto Covid

La Spezia - La Liguria annoverà 383 nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore. Il dato si evince a fronte di 5.030 tamponi molecolari effettuati, quindi il tasso di positività sul totale è del 7,6% (in calo rispetto al 10,2% di ieri) ai quali si aggiungono altri 2.793 tamponi antigenici rapidi. E' sempre il territorio genovese quello più colpito conn 142 nuovi casi (114 in Asl3, 28 in Asl4), mentre Imperia supera quota (100), Savona 57, La Spezia 76. Attualmente i casi per provincia di residenza vedono Genova a 3527, Savona a 1.560, Imperia 1.067, mentre La Spezia si attesta a quota 887. A questi vanno aggiunti 118 residenti fuori Regione/Estero e 219 in attesa di verifica per un totale di 7.378 persone positive al coronavirus.



Pressochè invariata nel complessivo regionale la quota degli ospedalizzati: diasseminati nei nosocomi della Liguria sono 710 i posti letto Covid (uno in più di ieri), con 68 terapie intensive mentre in Asl5 il Sant'Andrea continua a rimanere Covid-free e il San Bartolomeo vede aumentare i ricoverati di cinque unità: oggi sono 75 con otto rianimazioni. Infine le sorveglianze attive, 2068 in Asl1, 1.701 in Asl2, 2.415 in Asl3, 436 in Asl4, 779 in Asl5.



Sono invece 14 i decessi registrati in Liguria nelle ultime ventiquattro ore (ma, come sempre, riguardano anche i giorni precedenti), nessuno dei quali riguarda lo Spezzino: 417 rimane il numero delle morti in Asl5 da inizio pandemia con pazienti affetti dal Covid19. In isolamento domiciliare 6.385 persone, 107 in più nelle ultime 24 ore. Capitolo vaccini: 344.290 quelli consegnati (fonte governativa), 291.267 quelli somministrati. Si veda in tabella il raffronto dettagliato.