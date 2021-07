Nelle ultime 24 ore più della metà dei nuovi positivi è spezzino

La Spezia - Quattordici dei nuovi 26 Covid positivi in Liguria riguardano l'Asl5, quella spezzina. Emerge dai dati giornalieri emessi da Alisa su 2400 tamponi molecali e 3129 test antigenici. Come sempre il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata e, la Spezia a parte, se ne conta uno ad Imperia, 4 a Savona, sei a Genova di qui 4 in Asl3 e due in Asl4. Completa il totale una persone la cui residenza non è riconducibile alla Liguria. Il totale dei casi positivi in regione è attualmente di 1361 e la maggior parte, 812, sono in provincia di Genova mentre Savona ne mette insieme 138, Imperia 66 e la Spezia 221 cui devono sommarsi anche i 46 residenti fuori Regione/Estero e altri 78 in fase di verifica.



Negli ospedali ci sono 16 persone ricoverate, di cui 7 in terapia intensiva. A Genova ci sono 7 pazienti al San Martino e 1 al Galliera, uno il paziente Covid dello Spezzino, ricoverato attualmente all'ospedale Sant'Andrea. Sempre su scala regionale in isolamento domiciliare ci sono 139 persone, 12 in più di ieri. Il bilancio delle vittime resta fermo a 4.352. In sorveglianza attiva ad oggi ci sono 212 soggetti in Liguria. Infine il capitolo vaccini: ad oggi i somministrati sono l’87%, cioè 1.444.782 dosi su 1.664.663 consegnate. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 8841. I vaccinati a ciclo completo sono 470.379 con Pfizer o Moderna, 62.080 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.