Nastro biadesivo per rubare in chiesa: denunciato

La Spezia - Una denuncia per furto aggravato e un "malloppo" da 2.80 centesimi. E' il bilancio della vicenda che riguarda un 36enne torinese pizzicato a rubare in chiesa dalla Polizia locale. Il giovane era stato notato nel quartiere Vicci nei pressi della parrocchia, con fare sospetto. Gli agenti lo hanno seguito con discrezione per capire cosa avesse intenzione di combinare.

Di lì a poco i piani sono saltati fuori: il giovane con il nastro bi adesivo, nascosto in una rotella metrica, posizionava nella cassetta delle offerte una striscia appiccicosa. In un secondo momento poi sarebbe passato a recuperare il denaro. La Locale lo ha fermato e denunciato, come detto, il bottino era magrissimo.