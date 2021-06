Napoleonica in tilt, per tre week end arriva il vigile a Fabiano

La Spezia - Con l'arrivo della bella stagione sono ripresi i flussi di traffico domenicali verso e da Porto Venere. Il week-end appena trascorso, complice il bel tempo e l’allentamento nelle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, ha visto infatti un gran numero di turisti percorrere la Napoleonica, secondo un costume ben noto e prevedibile. Un pensiero, quella della gestione di questi flussi, che si era già fatto largo nelle menti degli abitanti della zona, firmatari di un esposto in procura "preventivo" (leggi qui).



Al rientro serale, come sempre, i veicoli si sono trovati incolonnati in attesa di poter transitare al semaforo di Fabiano, dove converge anche la provinciale SP 370 che porta alle Cinque Terre, nonché la viabilità locale per il quartiere di Fabiano.

Stando alle testimonianze dei presenti i tempi di attesa hanno superato la mezz'ora e il transito a sirene spiegate di una ambulanza ha confermato una volta di più la pericolosità delle condizioni della strada. Il problema è stato portato all’attenzione del comando della Polizia locale di Viale Amendola che in futuro provvederà a presidiare il tratto di strada attraverso un servizio dedicato.



“Il ritorno alla normalità comporta il ritorno del turismo e di spostamenti di automobilisti che vanno gestiti per quanto riguarda la mobilità urbana – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – per questo motivo, nei prossimi tre fine settimana di giugno è stato predisposto un servizio di viabilità dedicato dalle 18 alle 19.30, affinché le pattuglie possano agevolare le provenienze dalle arterie stradali più congestionate, così da ridurre i tempi di attesa. Ancora una volta, diamo prova di dare risposte concrete e immediate ai nostri concittadini”.



“La presenza degli operatori della Polizia locale contribuirà al miglioramento della fluidità della circolazione – dichiara l’assessore alla Sicurezza, Filippo Ivani – e auspichiamo che con l’avanzare della stagione estiva si risolva, anche in funzione del maggior utilizzo di mezzi pubblici e a due ruote da parte dei cittadini. La situazione, comunque, in accordo col comando della Polizia locale, sarà nuovamente valutata a fine mese al fine di disporre, se necessario, analogo servizio anche per il mese di luglio”.