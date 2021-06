Musica e balli non autorizzati e un market 'fuori orario'

La Spezia - Controlli nel capoluogo nel corso di stanotte. All’opera le pattuglie messe in capo dal comando di Polizia locale con il compito prioritario di vigilare sulla movida notturna. L’attenzione degli Agenti di Viale Amendola si è concentrata soprattutto sul rispetto delle nuove regole imposte dalle ordinanze emanate dall’amministrazione comunale, per permettere ai giovani di divertirsi nel rispetto delle esigenze di riposo e tranquillità dei residenti e del decoro urbano.

Infatti, con tali ordinanze, la musica è permessa fino alla mezzanotte, mentre gli esercizi commerciali devono cessare la propria attività entro le ore 21 ed i pubblici esercizi entro le ore 2. Inoltre non è consentito acquistare per asporto bevande alcoliche e in contenitori di vetro dopo le ore 21, così come cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche ai minori.



Nel corso dei controlli, a seguito di segnalazione di alcuni residenti per musica troppo alta, gli Agenti della Polizia Locale si sono recati presso un caffè del centro dove era in corso un pubblico spettacolo con musica e balli in assenza delle prescritte autorizzazioni. Sono in corso accertamenti presso gli uffici competenti ed ora il titolare rischia una sanzione amministrativa fino a 1.549 euro.

Ulteriori controlli sono stati svolti nelle zone di maggiore aggregazione, quali Piazza del Bastione e vie limitrofe, riscontrando la sostanziale osservanza della normativa anti-contagio.

Poco prima della mezzanotte, infine, veniva individuato un market aperto nonostante l’ordinanza comunale ne disponesse la chiusura già dalle 21.00, per l’esercente è immediatamente scattata la sanzione prevista di 400 euro.

Nel complesso, invece, sono risultate rispettate le nuove regole sulla vendita e la cessione delle bevande alcoliche.



“I controlli saranno ripetuti per tutto il periodo estivo – il commento dell’assessore comunale alla Sicurezza Filippo Ivani –. Da un lato è normale che i giovani si divertano nelle serate estive, ma questo deve avvenire nel rispetto delle regole e tenendo conto dei bisogni dei residenti e preservando il decoro urbano. Sono certo che i cittadini abbiano capito che è necessario un bilanciamento degli interessi in gioco, ed auspico che comportamenti responsabili da parte di tutti aiutino a trascorrere un’estate più serena, tenendo conto che, sebbene attualmente il covid 19 sia in fase regressiva, è necessario comunque tenere alta l’attenzione".



(foto di repertorio)