Musica altissima alle 2, proteste dei residenti. La Polizia interviene anche per soccorrere una under18

La Spezia - Nel primo fine settimana di settembre sono proseguiti i controlli del territorio orchestrati dalla Questura spezzina per elevare il dispositivo anticrimine e proseguire nell’attività di prevenzione anti-Covid. Dal centro storico all'Umbertino, il monitoraggio ha raggiunto Fossitermi passando per la stazione ferroviaria. Diverse pattuglie, comprese quelle della polizia di frontiera, hanno invece "dato un'occhiata" ai giardini pubblici fino all'area a mare con passeggiata Morin, molo Italia e porto Mirabello. Nelle serate di venerdì e sabato è stato effettuato il consueto servizio interforze finalizzato

al controllo della movida nel centro città, a cui hanno preso parte anche equipaggi dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Locale per i controlli di competenza ai pubblici esercizi.



La cronaca racconta che nella serata di venerdì, assicurato il presidio di piazza Sant Agostino dove, intorno alla mezzanotte, era stato segnalato disturbo per il forte chiacchiriccio dei giovani in strada, si è dato seguito ad una segnalazione secondo cui in un locale di via del Prione la musica era ancora molto alta verso le 2, per cui sono in corso gli approfondimenti amministrativi del caso. Sabato sera interventi, verso le 20.30, per musica ad alto volume in strada in piazza Brin, nei confronti di gruppi familiari e giovani dimostratisi subito collaborativi. Alle 23 successive il Funzionario responsabile del servizio, terminato un prolungato controllo in via Galilei/Gioberti, si portava nella vicina piazza Sant Agostino per soccorrere una minorenne - che si accompagnava con un gruppo di amici - colta da malore, per cui veniva immediatamente attivata la Croce Rossa presente in piazza del Bastione. Dopo il primo soccorso sul posto, la ragazza veniva affidata al genitore immediatamente giunto sul posto.



Pattugliamenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte a partire dalla mattina di sabato e proseguiti anche nel corso della notte tra sabato e domenica fino alle prime ore del mattino. Un lavoro che ha portato gli agenti ad intervenire alle 4.30 del mattino in piazza Beverini: presenti due gruppi di giovani che stavano discutendo animatamente tra di loro; gli stessi sono stati riportati alla calma, compiutamente identificati e controllati dal personale operante. Nell’ambito dei servizi rinforzati da fine agosto con il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, sono state controllate complessivamente 431 persone, di cui 29 con precedenti penali o di polizia, 123 cittadini stranieri e venti veicoli. Sono stati, inoltre, controllati una decina di pubblici esercizi, ed elevate nove sanzioni per violazione normativa covid.