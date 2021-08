Musica alta, schiamazzi e controlli ai giardini pubblici nel fine settimana

La Spezia - Schiamazzi e musica alta in Via Nino Bixio e poi consumo di stupefacenti ai piedi della statua di Garibaldi. Questi sono solo due degli interventi condotti dalla Polizia di Stato della Spezia condotti nel fine settimana.

Il primo episodio risale all'una e mezza della notte tra venerdì e sabato quando le volanti hanno raggiunto Via Nino Bixio dove i poliziotti hanno trovato cinquanta persone tra l'esterno e l'interno di un locale. Già nel pomeriggio gli agenti di quartiere erano intervenuti in quella zona.

All'arrivo delle divise la musica è stata spenta e sono terminati gli schiamazzi. A pagarne le conseguenze sarà il titolare del locale che riceverà i provvedimenti della Sezione amministrativa. Infine nella notte tra sabato e domenica 8 le volanti hanno fatto un controllo ai giardini storici. Nelle vicinanze del monumento al generale Garibaldi hanno individuato, tre giovani italiani, due 20enni e un 26enne, residenti in provincia. Uno di loro è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish, debitamente sequestrategli. Così è segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.