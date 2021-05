Musica alta e assembramenti, circolo di via Bixio chiuso per cinque giorni

La Spezia - Da questa sera e per cinque giorni un circolo di via Nino Bixio alla Spezia resterà chiuso per violazione della normativa anticovid. Nella giornata di ieri infatti alcuni residenti avevano segnalato alla Polizia Locale la musica a tutto volume e possibili assembramenti. Gli agenti sono quindi intervenuti bek tardo pomeriggio di oggi ravvisando, oltre al volume ben oltre il consentito, anche la presenza di troppe persone assiepate nei pressi del locale. La Squadra Amministrativa ha quindi fatto scattare la sanzione al titolare e lo stop all'attività.