Multato un minimarket aperto oltre l'orario previsto dall'ordinanza

Serata tranquilla per gli agenti della Polizia Locale dopo l'entrata in vigore delle nuove misure.

La Spezia - Sono proseguiti anche ieri sera i controlli nel centro città da parte della Polizia Locale della Spezia che ha sanzionato un minimarket di via Prione aperto oltre l'orario consentito delle 21. Nel resto del pattugliamento non sono state rilevati altre situazioni di criticità, segnale questo interpretato anche come la buna opera di sensibilizzazione dei pubblici esercizi fatta preventivamente per il rispetto della nuova ordinanza appena introdotta dal Comune. Da giovedì scorso infatti il comando della Polizia Locale ha avviato un giro informativo presso i pubblici esercizi per informarli delle nuove regole appena entrate in vigore.