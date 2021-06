Movida senza intoppi, solo un intervento per riportare alla calma un gruppo di giovani

La Spezia - Nello scorso week-end, nel contesto del rafforzamento dei servizi predisposti per la movida del fine settimana, in linea con le indicazioni emerse nel corso di appositi Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, personale della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio di controllo del territorio congiunto nelle aree del centro cittadino e litoranee a maggior frequentazione, sia a la Spezia che a Sarzana. Il monitoraggio inerente la ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento dell’emergenza sanitaria tuttora in atto, non ha registrato particolari turbative all’ordine pubblico.

Oltre alle zone del centro cittadino, in riferimento ai diversi punti di ritrovo come Piazza Brin, Piazza del Bastione e via Sapri, è stata maggiormente attenzionata la zona del Porto Mirabello, dove si è riscontrata la presenza di numerosi avventori nei locali pubblici presenti, ma senza rilevare particolari criticità vista una buona attenzione al rispetto delle misure sanitarie in atto.

L'unico episodio critico è avvenuto intorno alle 01.50 in Piazza del Bastione, dove veniva registrato un gruppo di giovani particolarmente agitati a seguito di una precedente lite. L’immediato intervento delle volanti della Questura ha riportato la situazione alla tranquillità nel giro di pochi minuti.

A Sarzana è stato svolto analogo servizio nelle zone interessate da un maggior flusso di persone del centro cittadino, sempre in costante monitoraggio sul rispetto delle normative tuttora previste dell’emergenza sanitaria in atto, e anche qui non sono state rilevate criticità.

Al termine dei due servizi risultavano controllate complessivamente 54 persone e 6 veicoli.