Movida e contagio, week end di controlli alla Spezia e Sarzana

La Spezia - Nel quadro dei servizi interforze, nelle serate dell’ultimo fine settimana, pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia municipale hanno eseguito coordinati controlli anticrimine e anticontagio, sia nel capoluogo che a Sarzana.



Alla Spezia sono stati oggetto di vigilanza in particolare il centro cittadino, Quartiere Umbertino, Piazza del Bastione, Piazza Beverini, Corso Cavour, Via del Prione e relative traverse, dove sono state impiegate le pattuglie appiedate che hanno potuto osservare, soprattutto nel pomeriggio di sabato, una notevole ma ordinata presenza di persone. Si è registrata una buona attenzione al rispetto delle misure sanitarie in atto grazie anche al personale della Croce rossa italiana che ha continuato a sensibilizzare i passanti. Sono stati monitorati anche Passeggiata Morin fino a Porto Mirabello, i Giardini pubblici compreso il Palco della Musica, il Parco del Colombaio e il Piazzale Papa Giovanni XXIII, aree verdi o comunque più isolate dove in altre occasioni erano state riscontrate aggregazioni di ragazzi e giovani.

Verso le 19 di sabato la pattuglia di servizio in Piazza Brin interveniva per una lite tra due cittadini stranieri; l’immediato arrivo delle volanti consentiva di rintracciare la vittima, un cittadino indiano di 45 anni, già noto alle forze di polizia, trasportato al Pronto soccorso in codice verde. Sono in corso le indagini da parte della Squadra Mobile spezzina per ricostruire l’esatta dinamica.

Domenica 30, durante un controllo all’interno del Parco Navarrino Navarrini in via San Francesco d’Assisi, alla vista della Volante un giovane si dava alla fuga facendo perdere le sue tracce nella fitta vegetazione, mentre un altro soggetto veniva fermato dagli operatori di polizia. Il giovane fermato, un 19enne residente in altra regione ma di fatto domiciliato alla Spezia, veniva trovato in possesso di 26 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultato all’interno di un pacchetto di sigarette, e di una somma di 135 euro debitamente sequestrata in quanto ritenuta provento di spaccio. Il giovane, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della Questura, veniva segnalato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



A Sarzana le pattuglie delle diverse forze di polizia e della polizia locale, venerdì e sabato dal pomeriggio fino alle 24, hanno monitorato le principali vie del centro storico, Piazze Battisti, Piazza Garibaldi, area Fortezza, area esterna della stazione ferroviaria, per giungere fino a Marinella, senza rilevare criticità.

Nel corso delle serate veniva riscontrata la presenza di numerose persone intente a consumare aperitivi e cenare, constatando il rispetto dell’orario di chiusura e il rientro presso le proprie abitazioni entro le 23.

Al termine dell’attività operativa, risultano essere state controllate complessivamente a Sarzana 63 persone, 13 autovetture ed effettuati controlli amministrativi a 13 esercizi commerciali.