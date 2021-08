Motore in avaria davanti a “Le Rosse”, soccorsa famiglia in difficoltà

La Spezia - Le lancette dell'orologio erano prossime alle 17.30, quando la sala operativa della Guardia Costiera della Spezia raccoglieva la richiesta di assistenza, pervenuta tramite il 1530, da parte di una unità con motore avaria nelle acque antistanti la località “Le Rosse”. L'episodio risale al pomeriggio di ieri. L’unità, lunga 10 metri, con a bordo cinque persone era impossibilitata a proseguire la sua navigazione verso Santa Margherita Ligure. Immediato pertanto l’intervento di un battello della Guardia Costiera già impiegato in mare nell’ambito del dispositivo “mare sicuro”. Una volta intercettata l’unità, il battello veloce provvedeva a prendere a bordo tre diportisti (due donne ed una bambina) che necessitavano di uno sbarco celere, dirigendosi quindi verso l’approdo di Porto Venere, più prossimo alla zona di operazioni, per sbarcarle in sicurezza. In seguito raggiungeva nuovamente il gommone per assisterlo fino all’ormeggio a Porto Venere intorno alle 18.30 dove una unità dei Vigili del Fuoco dava ausilio per la manovra.



Nel mentre si portava a termine tale intervento, il 1530 squillava nuovamente. Questa volta una imbarcazione a vela, di quasi 10 metri, con motore in avaria e diretta a Sestri Levante, che chiedeva assistenza davanti a Monterosso. La sala operativa provvedeva pertanto ad inviare in zona una motovedetta che giungeva in zona intorno alle 19.30, verificando il buono stato di salute delle cinque persone a bordo. L’unità di soccorso iniziava quindi l’assistenza, alternata successivamente da una unità dei Vigili del Fuoco intorno alle 21. L’unità da diporto veniva quindi ormeggiata in porto in sicurezza intorno alle 22. Al fine di evitare simili inconvenienti è proprio il caso di ricordare come “la sicurezza inizi in banchina”.



Infatti si raccomanda a tutti gli utenti del mare che vogliano intraprendere la navigazione di eseguire i necessari controlli preliminari utili ad accertare il buono stato di funzionamento del motore, delle batterie nonché di avere il carburante necessario a coprire in sicurezza tutta la tratta che si intende percorrere e le dotazioni previste in relazione alla distanza dalla costa.