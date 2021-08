Moto urtata da un'auto in via Carducci, 17enne in codice giallo

La Spezia - Sono ancora in corso accertamenti e rilievi della Polizia Municipale della Spezia intervenuta in mattinata in via Carducci dove si è verificato un incidente fra un'auto e un moto 125. Il diciassettenne che era alla guida del mezzo a due ruote, è stato portato in ospedale in codice giallo in condizioni non gravi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, all'altezza dell'intersezione semaforica con Corso Nazionale, l'auto svoltando avrebbe tagliato la strada al giovane facendolo cadere a terra.

Come da prassi quando si verificano sinistri di una certa rilevanza, sono subito scattati gli esami su alcol e stupefacenti per il conducente della vettura.



(nella foto soccorritori e Vigili del Fuoco sul luogo dell'incidente)