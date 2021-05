Molestie ai viaggiatori e danneggiamenti alla stazione, daspo e denuncia per un 55enne

La Spezia - Ha divelto una barra metallica da un pannello di segnalamento ferroviario e, in stato di forte agitazione, ha cominciato a colpire con violenza tutto quello che incontrava sulla sua strada.

E' successo nei giorni scorsi alla Spezia, dove all'interno della stazione ferroviaria si è abbattuta la furia di un rumeno di 55 anni, senza fissa dimora sul territorio nazionale e con svariati precedenti penali alle spalle. L'uomo era ubriaco e ha prima infranto la vetrata dell'ascensore, che collega il sottopasso al marciapiede del binario 5 e poi ha danneggiato il finestrino di un treno in sosta.

Si è scagliato anche verso il personale ferroviario e alcuni viaggiatori presenti in stazione sino a colpirne uno che stava attendendo il treno facendogli cadere dal viso la mascherina. Nessuno di loro è riuscito a reagire.

L'intervento di una pattuglia della Polfer di Spezia, allertata dal personale ferroviario, coadiuvata dall’equipaggio di una Volante della questura, ha permesso di bloccare l’uomo e ha scongiurato ulteriori conseguenze nei confronti di persone e cose. Gli agenti sono riusciti a fermare lo straniero e a sottrargli dalle mani l'oggetto di metallo.

L'uomo, che si era reso responsabile di un’analoga condotta presso la stazione di Parma solo qualche giorno prima, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, e sanzionato per ubriachezza molesta, e sottoposto alla misura di prevenzione del cosiddetto “daspo urbano”.