Minorenni pizzicati a bere dopo l'acquisto al supermercato, titolare sanzionato

La Spezia - Un sedicenne ed un diciassettenne sono stati fermati e identificati, questo pomeriggio, mentre consumavano sostanze alcoliche su una panchina di Via Mazzini. In seguito agli immediati accertamenti è emerso che le sostanze alcoliche erano appena state acquistate in un vicino supermercato. Il titolare verrà sanzionato per un importo che va da 250 a mille euro per aver venduto/somministrato bevande alcoliche a minori di anni 18, ma non sarà denunciato penalmente, in quanto i giovani avevano più di 16 anni. In caso di recidività la sanzione è da 500 a 2000 euro ed è prevista la sospensione dell’attività sino a 3 mesi. Sono in corso approfonditi accertamenti sul locale, che è stato ispezionato, per verificare ulteriormente la piena regolarità in ambito amministrativo.

"Prosegue così l’attività di controllo sul territorio da parte degli agenti della Polizia locale spezzina - si legge in una nota -, volta a contrastare la vendita di alcolici ai minori ed il rispetto della recente ordinanza del sindaco Peracchini, che vieta la cessione da parte di maggiorenni ai minorenni di sostanze alcoliche".