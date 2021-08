Minorenni lunigianesi senza biglietto, disturbano i passeggeri di un treno

La Spezia - Intervento a bordo di un treno ieri sera da parte della polizia di Stato, chiamata ad intervenire da una segnalazione della Polfer di Genova. E' successo alla stazione ferroviaria di Migliarina dove si sono portati sia gli agenti delle Volanti della Questura della Spezia sia i colleghi della Polfer. Il motivo dell'intervento? La presenza di due giovani che disturbavano i passeggeri a bordo di un treno regionale in transito da quello scalo. I contatti con la capotreno presente sul posto confermavano quanto segnalato. I responsabili, trovati al controllo privi del titolo di viaggio, erano stati fatti scendere dal convoglio e si erano già allontanati, non senza prima aver spintonato, stizziti, un altro dipendente libero dal servizio.

Gli operatori della Volante rintracciavano il duo dopo un accurato giro di perlustrazione, grazie alla descrizione fornita, accertando che si trattava di due minori di 17 e 16 anni, cittadini italiani, residenti in Lunigiana, che confermavano l’episodio riferito dalla capotreno. Il più giovane, inoltre, trovato in possesso di un coltellino a serramanico, debitamente sequestrato, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria competente. Posta la minore età di entrambi, gli agenti ne contattavano i rispettivi genitori, ai quali, venivano affidati poco dopo.