Meteo, verso un weekend all'insegna della variabilità

La Spezia - Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata: in poche parole, il tempo cambia e andiamo verso un weekend in cui le precipitazioni non possono essere escluse, specialmente nel pomeriggio di sabato. Meglio domenica ma comunque perturbato, con temperature in aumento. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.3°C, la minima di 6.3°C, lo zero termico si attesterà a 2163m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.