Meteo, piogge in serata e, alternandosi col sole, anche nel weekend

La Spezia - Altra giornata di tempo incerto quella di oggi. La trascorreremo sotto cieli molto nuvolosi che ci accompagneranno sino al crepuscolo e nelle ore serali potrebbero cadere le prime gocce della giornata anche se non sono da escludere brevi precipitazioni nelle zone interne. Uno sguardo al weekend non promette nessun cambiamento repentino verso il bello ma, anzi, persisterà la variabilità con piogge sparse sia nella giornata di sabato che in quella di domenica: solo nel pomeriggio tornerà il cielo veramente sereno. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18.3°C, la minima di 15.9°C, lo zero termico si attesterà a 2603m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.