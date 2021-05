Meteo, meglio oggi che nel weekend

La Spezia - Venerdì di bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge, almeno nelle prossime ore visto che nel weekend le nuvole torneranno, a sprazzi, a palesarsi sui cieli dell'estremo levante ligure, tanto che non si possono escludere lievi precipitazioni nella notte fra sabato e domenica. Ad ogni modo, durante la giornata di oggi, la temperatura massima registrata sarà di 24.8°C, la minima di 13.1°C. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.