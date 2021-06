Megaschermo per Italia-Austria crea assembramenti. Sanzionato un locale del centro

La Spezia - Il Comando di Polizia Locale ha sanzionato un locale del centro storico pedonale che sabato scorso aveva appositamente attrezzato il proprio dehor posizionando un megaschermo per consentire ai clienti la visione della partita Italia-Austria. La televisione peraltro era orientata verso la piazza, così che oltre alle persone sedute ai tavoli, si era creato un vero e proprio assembramento di spettatori, principalmente giovanissimi. La sanzione irrogata per un pubblico spettacolo senza autorizzazione è fissata tra un minimo di 258€ ad un massimo di 1.549€. Sarà ora la Prefettura della Spezia a decidere l’importo per estinguere il verbale. Il Comando di Polizia Locale ricorda che il posizionamento di televisori per offrire ai propri clienti la visione delle partite di calcio del campionato europeo è subordinato alla presentazione di apposita comunicazione al Suap del Comune. Proprio in considerazione del campionato europeo in corso e della prossima partita dell’Italia prevista per venerdì sera il Comando di viale Amendola fa presente che saranno attivati controlli specifici nei confronti dei pubblici esercizi del centro cittadino.