La Spezia - Sole splendente per l'intera giornata, con temperatura massima di 31°C e minime che non scenderanno sotto i 22°C. Queste le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 29 luglio, un'altra all'insegna dell'afa.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.