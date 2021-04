Mancata firma prima di Cesena - Spezia, tifoso assolto per "particolare tenuità del fatto"

La Spezia - Il Tribunale penale della Spezia, in composizione monocratica (Letizia), ha assolto per particolare tenuità del fatto un tifoso dello Spezia, sottoposto a provvedimento Daspo, che aveva ottemperato soltanto alla seconda firma senza fare altrettanto per la prima della partita Cesena - Spezia svoltasi presso lo Stadio Dino Mannuzzi della città romagnola il 7 ottobre 2017.

Il giovane era stato sottoposto a procedimento penale per violazione dell'art 6. della legge 401 del 1989 (legge stadio).



La Procura della Repubblica per voce del Pubblico ministero Simonetti, nella propria requisitoria ha richiesto la condanna del giovane alla pena di otto mesi di reclusione, stante anche la contestata recidiva.

L'avvocato Massimo Lombardi, difensore del giovane ultrà spezzino, anch'egli presente in aula, nella propria arringa difensiva ha argomentato per l'assoluzione soffermandosi in particolare sull'assenza di qualsivoglia pericolo creato nonché per la mancanza di qualsiasi profilo doloso nella vicenda.

Il Giudice ha ritenuto di condividere detta tesi, pronunciandosi così per l'assoluzione, con grande gioia per il giovane e per il suo legale.