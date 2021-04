Malore fatale per Simone Leone, aveva solo 38 anni

La Spezia - Un'altra morte incredibile, di quelle che lasciano senza parole. Simone Leone, un giovane di 38 anni solare, sereno e benvoluto da tutti, se n'è andato ieri all'improvviso, dopo aver accusato un leggero malore mentre insieme ai soci, intorno alle 19.30, stava lavorando all'interno dell'ostello 5 Terre Backpackers di Via Paleocapa, nei pressi della stazione ferroviaria spezzina.

Accusato il malessere Simone è uscito per prendere un po' d'aria, ma non è rientrato: gli amici lo sono andati a cercare e lo hanno trovato a terra. Inutili i soccorsi: poco dopo è stato dichiarato il decesso.



Simone era un ragazzo accogliente, amante dei viaggi e delle persone, e aveva trasformato la sua passione in lavoro. Dopo aver lavorato come bagnino a Monterosso per alcuni anni aveva fatto anche il barista, trovando comunque il tempo per fare lunghi viaggi. Alcuni anni fa, al suo ritorno, aveva fondato insieme a due amici l'ostello 5 Terre Backpackers di Corvara, sopra a Pignone, rivolto ai turisti delle Cinque Terre. L'avventura imprenditoriale aveva imboccato la strada giusta e pochi anni dopo era nato il 5 Terre Backpackers city, vicino alla stazione della Spezia.



Originario del capoluogo, Simone considerava Monterosso la sua seconda casa, e da ragazzino aveva giocato a calcio. Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio che stanno piovendo sul suo profilo Facebook nelle ultime ore, molti anche provenienti dall'estero. Alle condoglianze alla famiglia e agli amici di Simone si aggiunge la redazione tutta di Città della Spezia.