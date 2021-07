Lutto in città, muore Laura Calanchi

La Spezia - Pronfondo lutto alla Spezia per la morte di Laura Calanchi, una mamma di 46anni. Laura, che lavorava come operatrice telefonica, ha perso la sua dura battaglia contro una malattia contro la quale ha combattuto fino all'ultimo.

La famiglia la ricorda cosi:"Ha affrontato un percorso breve ma dolorosissimo , dopo aver combattuto come una leonessa contro quel mostro che si era impossessato di lei. Era troppo giovane Laura per lasciare questa terra ma tutta la sua forza interiore ed esteriore, il suo sorriso, la sua solarità , niente è bastato a trattenerla. Laura voleva vivere per il suo piccolo Nadir, per la sua mamma, per suo marito. Ma non ce l’ha fatta e lascia tutti nel dolore". I funerali si svolgeranno domani martedì 27 luglio alle ore 15 nella chiesa di Piazza Brin alla Spezia.