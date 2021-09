Lutto in Pubblica assistenza: addio commosso a Patrizia Manente

La Spezia - Da oggi la Pubblica assistenza della Spezia è un po' più triste, perché Patrizia Manente non c'è più. Aveva 52 anni per più di venti è stata un punto di riferimento al centralino e in segreteria nell'ente di Via Carducci. Patrizia non era soltanto una lavoratrice ma era il volto amico capace di accogliere, ogni giorno, tutti. Il suo sorriso si è spento questa notte al termine di una durissima battaglia che ha affrontato con grande tenacia. Scoprì di esserne affetta in giovane età ma la tenacia e la voglia di vivere sono state più forti, fino all'ultimo. Chi ha avuto modo di condividere con lei un pezzo di strada la ricorda come una persona volitiva, sempre pronta alla battuta, con le idee chiarissime. Un'autentica combattente. Tutta la Pubblica assistenza si stringe in un grande abbraccio che cinge la madre, le sorelle. Due famiglie diverse ma unite nell'amore per Patrizia. Profondo e commosso il ricordo dell'associazione: "Da oltre vent’anni quando si entrava nella sede della Pubblica Assistenza di Via Carducci ti accoglieva il sorriso di Patrizia. Sempre gentile e garbata, assunta nell’ente quando una terribile malattia degenerativa l’aveva già colpita, lei si era messa al servizio degli altri".



"Era la prima voce ad accogliere, per chi telefonasse, oppure il primo volto che si incontrava per chiunque si affacciasse alla sua postazione di front office - raccontano dalla Pubblica assistenza -. Era sempre pronta, con il suo atteggiamento rassicurante, ad aiutarti. Conosciuta la sua condizione era difficile capacitarsi come e dove trovasse la forza, sempre, per sollevare il morale di fronte ai problemi quotidiani che potevano colpirti: sciocchezze di fronte alla sua prospettiva di vita. Forse era quella condizione che riusciva ad aiutarti veramente, facendoti rendere conto di come piccole fossero le tue questioni". "Ciao Patrizia -conclude la Pubblica assistenza -, è solo un arrivederci, il ricordo di Te sarà sempre con noi pronto ancora ad aiutarci e sollevarci nei momenti più difficili. L'ultimo saluto a Patrizia si terrà nella chiesa di San Pietro e Paolo a Mazzetta domani pomeriggio, 8 settembre, alle 15.