La Spezia - Lutto alla Spezia, nel mondo del volontariato e dello sport. E' morto Vito Granelli, ex presidente dell'U.S. Don Bosco Spezia calcio. "Assiduo oratoriano e sempre pronto a dare una mano in tante inziative fra cui pesche e lotterie di beneficenza - raccontano nel gruppo socialOratorio Salesiano La Spezia Amici Don Bosco" . I funerali lunedì prossimo 14 giugno, ore 11,30, chiesa Nostra Signora della Neve in viale Garibaldi.